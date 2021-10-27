الحكام المصريون يجتازون اختبار اللياقة البدنية بمعسكر أمم أفريقيا 2022

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القاهرة - سامية سيد - اجتاز الحكام المصريون اختبار اللياقة البدنية بمعسكر نخبة حكام أفريقيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، وهم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد معروف حكام ساحة، ومحمود البنا محمود عاشور "حكام فار"، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه "مساعدين".

واستدعت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للمشاركة فى معسكر إعداد نخبة حكام قارة أفريقيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وانطلق معسكر حكام النخبة الأحد الماضى، ويستمر حتى أول نوفمبر المقبل.

وعاد الحكم الدولى ابراهيم نور الدين من تونس الأحد الماضى، بعدما أدار مباراة الترجى التونسي والاتحاد الليبى بدورى أبطال أفريقيا وقدم خلالها مستوى طيبا للغاية، وشهدت المباراة قيام نور الدين بطرد حارس مرمى الاتحاد الليبي وفاز الترجى بهدف نظيف.