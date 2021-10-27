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ماذا يفعل بيرسى تاو في أول مباراة مع الأندية التي لعب لها قبل الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - دخل الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى الجديد، قائمة الفريق لأول مرة منذ انتقاله للقلعة الحمراء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في أولى مباريات الفريق في الدورى المصرى موسم 2021/ 2022.

وحرمت الإصابة جماهير الأهلى من مشاهدة بيرسى تاو في مباريات الفريق بعد إصابته مع منتخب جنوب أفريقيا خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتنتظر الجماهير ماذا سيقدم بيرسى تاو حال مشاركته مع الفريق أمام الإسماعيلى.

وفى هذا التقرير نستعرض ماذا يفعل بيرسى تاو في أول مباراة له مع الأندية التي لعب لها..

مع صن داونز

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خسر أول مباراة مع صن داونز أمام بلاتينيوم ستارز بهدفين مقابل هدف في كأس جنوب أفريقيا يوم 8 فبراير 2014، وشارك في 58 دقيقة فقط.

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فاز في أول مباراة مع رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكى 3 /1 أمام فيستيرلو البلجيكى في الدورى البلجيكى يوم 18 أغسطس 2018، وشارك في 25 دقيقة.

كلوب بروج البلجيكى بيرسي تاو
 

فاز مع كلوب بروج على نادي سينت ترويدنس 6 /0 في الدورى البلجيكى للمحترفين يوم 2 أغسطس 2019، وشارك في 81 دقيقة وسجل هدفا.

أندرلخت البلجيكى
 

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فاز مع أندرلخت البلجيكى على نادي سينت ترويدنس بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدورى البلجيكى للمحترفين يوم 16 أغسطس 2020، وشارك في 26 دقيقة وسجل هدفا.

برايتون الإنجليزى 5238c38e25.jpg
 

فاز مع برايتون في أول مباراة على نيوبورت كونتي بركلات الترجيح "5 /4" في كأس الاتحاد الإنجليزى يوم 10 يناير 2021، وشارك في 49 دقيقة فقط.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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