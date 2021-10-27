شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: التصوير والنقل التليفزيونى ممتاز ولكن التحكيم بدأ الأخطاء فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إسلام الشاطر مقدم برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي على الحديث عن مباراة الزمالك وإنبى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين فى الأسبوع الأول من الدورى.

وقال الشاطر في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الأمور التحكيمية امبارح كانت رائعة خلال 3 مباريات من حيث النقل التلفزيوني والتحكيم، والنهاردة أول خطا تحكيمي في مباراة الزمالك وإنبي وركلة جزاء غير صحيحة".

تابع: "مش بتكلم عن فرق معينة ولكن اتكلمنا عن هذا الموضوع من قبل وطالبنا عصام عبد الفتاح بذلك ويجب على الحكام التركيز في الفترة القادمة، وأخطاء واضحة في هذه المباراة منحكم الساحة والفار.

واستطرد الشاطر: "مش مصدق اللي بيحصل.. النقل التلفزيوني على أكمل وجه ولكن ماذا يحدث في التحكيم ومكنش فيه أخطاء امبارح ولا النهاردة غير في مباراة الزمالك وانبي".