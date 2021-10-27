شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تحقق بطولة الكرة القدم الخماسية للاتحاد الشباب العرب على حساب مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب اليمن الفوز على المنتخب المصرى بنتيجة 5/3 في المباراة النهائية لكأس اتحاد الشباب العرب لكرة القدم الخماسية والتي أقيمت على ملاعب المحروسة ضمن فعاليات تطوير العمل العربى المشترك و التي شارك بها 5 دول عربية .

وجاء الترتيب كالتالى منتخب اليمن في المركز الأول والمنتخب المصرى بالمركز الثانى و منتخب سوريا في المركز الثالث و المنتخب السودانى في المركز الرابع و المركز الخامس منتخب فلسطين .

وحصد مصطفى القتال لاعب منتخب سوريا أفضل لاعب في البطولة بينما حصد محمد الحضرى حارس مرمى منتخب مصر جائزة أفضل حارس مرمى فى البطولة .

وحرص عبد العزيز عبد الشافى نجم فريق الاهلى الأسبق على التواجد وتسليم كأس البطولة للمنتخب اليمنى عقب حصد البطولة و رئيس مجلس إدارة الإتحاد على محمد القحيف و هانى فوزى إبراهيم مستشار قطاع الرياضة بالاتحاد العربى .