شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

يستضيف تشيلسي نظيره ساوثهامبتون (الثلاثاء) في دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وخلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، حاول أصحاب الأرض التقدم مبكرا عبر عدة هجمات مؤثرة، انكسرت أمام صمود الضيوف.

لكن "البلوز" تمكنوا من تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول عبر الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 44.

ورد ساوثهامبتون سريعا مع بداية الشوط الثاني بهدف التعادل عبر تشي آدمز في الدقيقة 47.