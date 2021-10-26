شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي أرسنال مع ليدز يونايتد بملعب "الإمارات"، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ودخل المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بتشكيلة يغلب عليها العناصر الاحتياطية، مفضلا إراحة أغلب لاعبيه الأساسيين.

وتقدم الفريق اللندني بهدف عن طريق مدافعه البديل كالوم تشامبرز بمجرد نزوله مباشرة في الدقيقة 55.

وأضاف إدواردو نيكيتاه الهدف الثاني في الدقيقة 69 من اللقاء.بعد استغلال خطأ فادح لمدافعي ليدز انفرد على أثره بالحارس وتخطاه وأودع الكرة في الشباك الخالية.