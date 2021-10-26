«وفاة مدحت شلبي!».. شائعة تثير ضجة كبيرة بالوسط الرياضي في ساعات قليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار خبر إعلان وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي الكبير مدحت شلبي ضجة كبيرة في الوسط الرياضي بمصر، خاصة وأنها جاءت عبر حساب أحد الصحفيين على صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حساب الصحفي علاء عزت قد نشر خبراً مفاده وفاة الإعلامي مدحت شلبي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وهو النبأ الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة مع سرعة تناقله من قبل الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تدخل العاملون في الوسط الرياضي بمصر لنفي الشائعة كلُ من جهته.

وبعث الصحفي علاء عزت رسائل لجموع الصحفيين ينفي الخبر، مؤكداً سرقة الحساب الشخصي الخاص به.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن الإعلامي مهيب عبد الهادي قوله إن الكابتن مدحت شلبي "بخير ولا صحة لشائعة وفاته"، مضيفاً: "ربنا يديك الصحة والعافية ياكابتن مدحت".

من جانبه، قال علاء عزت، إن هناك هاكر نجح في الاستيلاء على 25 حساب على مواقع على التواصل "فيس بوك"، والذي نشر عدد من المعلومات الخاطئة منها مع جمال الغندور وعمر الدرديري.

وأشار عزت، في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "الهكر نشر خبر كاذب عن وفاة الكابتن مدحت شلبي"، لافتاً الي كل المواقع نشرت دون الرجوع إليه أو الاتصال بالكابتن مدحت شلبي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الكابتن مدحت شلبي بخير وهو وفي طريقه للخروج على الهواء.