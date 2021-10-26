الزمالك يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري بثنائية في مرمى إنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز هام على فريق إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدورى المصري الممتاز.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة، ، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

وشهدت الدقيقة 8 أولى هجمات الزمالك الخطيرة، حيث أرسل إمام عاشور كرة طولية وصلت لبنشرقي على يسار الملعب مررها بينية لزميله سيف الجزيري الذي تصدى لتسديدته محمود جاد حارس إنبي.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 19 ولكنها ارتطمت بمدافعي إنبي.

واستحوذ سيف الجزيري في الدقيقة 21 على الكرة في يمين الملعب قبل أن يرسل عرضية خطيرة أبعدها محمود جاد حارس إنبي قبل وصولها لبنشرقي.

وأرسل زيزو في الدقيقة 27 ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء إنبي هيئها سيف الجزيري لمحمود علاء الذي سدد الكرة بجانب المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 30 بعد سقوط لاعب الزمالك أحمد السيد "زيزو" لينزل الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يستأنف اللقاء.

فشل لاعب إنبي إيبوكا في الدقيقة 45 في استغلال خطأ لاعب الزمالك محمود علاء لتصل الكرة لزميله دينو بيتر الذي سدد كرة أعلى المرمى.

وحصل الزمالك في الدقيقة 45+4 على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه يوسف أوباما داخل منطقة جزاء إنبي.

وسدد أحمد السيد "زيزو" ركلة الجزاء في الدقيقة 45+7 باتقان متقدمًا للزمالك بهدف أول.

وأرسل لاعب إنبي جون إيبوكا في الدقيقة 56 كرة سهلة برأسه في الدقيقة 56 وصلت ليد محمد أبو جبل.

وسدد لاعب إنبي، مصطفى شكشك في الدقيقة 58 كرة ارتطمت بدفاع الزمالك وخرجت لركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمود علاء في الدقيقة 61 ثم لحمزة المثلوثي في الدقيقة 62.

وأجرى المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون تغييرين بالدفع بعمر السعيد ومصطفى فتحي بدلاً من سيف الجزيري وإمام عاشور.

وأرسل زيزو في الدقيقة 85 عرضية من يمين الملعب حولها عمر السعيد برأسه هدفًا ثانيًا للزمالك.

وأجرى كارتيرون في الدقيقة 88 ثلاث تغييرات بالدفع بعبدالله جمعة، إسلام جابر وأناجم بدلاً من محمد عبدالشافي، بن شرقي وزيزو.