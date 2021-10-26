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أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحقيق الفوز على نادى إنبى بهدفين نظيفين في بداية مباريات الفريق في الدورى المصرى التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

كارتيرون: أرضية ملعب بتروسبورت سبب أساسى فى إهدار الفرص أمام إنبى

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رضاه عن الأداء والنتيجة التي حققها الفريق الأبيض أمام إنبي قائلا: "نستاهل الفوز لاننا كنا الافضل رغم ضيق الملعب وصعوبة المباراة".

 

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