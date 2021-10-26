شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحقيق الفوز على نادى إنبى بهدفين نظيفين في بداية مباريات الفريق في الدورى المصرى التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

كارتيرون: أرضية ملعب بتروسبورت سبب أساسى فى إهدار الفرص أمام إنبى