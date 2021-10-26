شكرا لقرائتكم خبر عن نجامبو ندالا يدير مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة مصر مع أنجولا والمقرر اقامتها في السابعة مساء 12 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .
ويتكون الطاقم من: نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.
وسبق وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الساعة السابعة مساء يومي 12 و 15 نوفمبر المقبل كموعدين لمباراتي انجولا مع مصر ، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد ستاد برج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع .
ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.
ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس افريقيا.
وخاض منتخب مصر مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.