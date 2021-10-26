شكرا لقرائتكم خبر عن نجامبو ندالا يدير مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة مصر مع أنجولا والمقرر اقامتها في السابعة مساء 12 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

ويتكون الطاقم من: نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.