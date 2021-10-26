شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر عن ركلة جزاء الزمالك الكثيرة: "احنا ابتدينا ولا ايه؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إسلام الشاطر مقدم برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي عن استيائه من الخطأ التحكيمي الكبير في مباراة الزمالك وإنبي واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة من وجهة نظره في المباراة لصالح الفريق الأبيض من قبل محمود ناجي حكم المباراة وهو ما أكده حكم الفار الذي رفض استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة وأكد قرار حكم الساحة بوجود ركلة جزاء.

قال الشاطر في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "احنا ابتدينا ولا اية؟ الامور التحكيمية امبارح كانت رائعة خلال 3 مباريات من حيث النقل التلفزيوني والتحكيم، والنهاردة أول خطا تحكيمي في مباراة الزمالك وإنبي!".

تابع: " مش بتكلم عن فرق معينة ولكن اتكلمنا عن هذا الموضوع من قبل وطالبنا عصام عبد الفتاح بذلك ويجب على الحكام التركيز في الفترة القادمة، وأخطاء واضحة في هذه المباراة منحكم الساحة والفار.

استطرد الشاطر: "مش مصدق اللي بيحصل.. النقل التلفزيوني على أكمل وجه ولكن ماذا يحدث في التحكيم ومكنش فيه أخطاء امبارح ولا النهاردة غير في مباراة الزمالك وانبي".

أردف: "احنا عندنا مباراة في الدوري بكرة مع الإسماعيلي ومهمة، هل هيظهروا الحكام بنفس الشكل بتاع اليوم الأول ولا زي مباراة الزمالك انبي وأخطاء واضحة في هذه المباراة من الحكم والفار، ومش عارف أقول ايهرغم اننا وتوسمنا خير بعد تولي عصام عبد الفتاح لجنة الحكام".