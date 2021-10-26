شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب "دبش" عن البنك الأهلى بعد إصابة الكسر فى الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد دبش مدافع فريق البنك الاهلى أشعة على الوجه لتحديد مدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة وعقب التعرض للإصابة أمس في مباراة طلائع الجيش والتي على أثرها غادر الملعب .

وكشف الجهاز الطبي لفريق البنك الاهلى أن محمد دبش تعرض للإصابة في الفك خلال أحد الكرات المشتركة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي على أثرها قام الجهاز الطبي باسعاف اللاعب لحين إجراء بعض الفحوصات الطبية بأحد المراكز الطبية .

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره الشمس بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما علي ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية ضمن الاستعدادات لمباراة الاهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أهداف البنك الأهلي كل من شادي رضوان ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني وأحمد ياسر الهدف الثالث من ركلة جزاء ، وقام خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الاهلى بإشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة طلائع الجيش أمس ودفع أيضاً بثلاثي فريق الشباب مصطفي إيفا وهشام السيد ومحمد ذكي لتجهيزهم للمباريات المقبلة .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم على ملعب السلام .

وتمكن فريق البنك الاهلى من تحقيق الفوز فى المباراة الاولى له ببطولة الدورى المصرى الممتاز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثية نظيفة وتحقيق أول ثلاث نقاط له حيث تمكن موسى ديوارا من تسجيل الهدف الاول بينما تمكن محمد هلال من تسجيل هدفين .