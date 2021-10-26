شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، بعد إقامة ثلاث مباريات فقط ضمن مباريات الأسبوع الأول، بين المقاولون مع إيسترن كومبانى، والجونة وسيراميكا، الزمالك وإنبى.

وأسفرت مباريات اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 أهداف فقط على عكس مباريات اليوم الأول التي شهدت 12 هدفا في بداية نارية للدورى، سجل منها الصفقات الجديدة هدفين عن طريق النيجيري جون أوكلى للمقاولون وخالد قمر للجونة.

جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021

تصدر نادى البنك الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء، برصيد 3 نقاط "بفارق الأهداف"، ويأتي الزمالك في المركز الثانى بنفس الرصيد، وفى المركز الثالث والرابع يأتي المقاولون وفيوتشر بنفس الرصيد، واحتل نادى الاتحاد المركز الخامس وسموحة السادس وسيرميكا سابعا والجونة في المركز الثامن برصيد نقطة، فيما تذيل نادى طلائع الجيش جدول الدورى بدون نقاط بعد استقباله 3 أهداف، يسبقه إنبى الذى تلقى هدفين.

المقاولون 1 / 0 ايسترن كومبانى

حقق المقاولون العرب الفوز على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشىء أحرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

جاء الهدف من كرة هات وخد بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على إثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى.

الجونة 1 /1 سيراميكا

تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.

الزمالك 2 / 0 إنبى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك احمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.