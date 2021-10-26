شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: "ركلة جزاء الزمالك من وحى خيال الحكم.. واللى مالوش ضهر بيضرب على بطنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن ضربة جزاء الزمالك أمام فريقه من وحي خيال الحكم، قائلا: "بستغرب أن الفار لم يتدخل، لكن فريقي كان الاكثر سيطرة، وضيعنا فرص كتيرة وأحيى اللاعبين رغم الهدف الاول الظالم، والهدف الثاني خطأ دفاعي ورغم كده سعيد باداء فريقي".

وتابع طولان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "يؤسفني أقول إن فعلا اللي مالوش ضهر يضرب علي بطنه"، متسائلا: "هل ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه؟".

وواصل المدير الفني للفريق البترولى: "اتظلمت كتير جدا في الموسم الماضي، وخايف الموسم الحالي يكون ده امتداد للظلم اللي انبي بيتعرض له".

وأكمل طولان: "اسلوبنا بنعتمد علي الضغط المتقدم، ورغم اعتمادنا علي الهجمة المرتدة في الشوط الاول الزمالك لم يحصل علي اي فرصة خطيرة طوال الشوط، والزمالك ليس بنفس قوة الموسم الماضي وكنا افضل بكتير في المباراة الحالية".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.