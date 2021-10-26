شكرا لقرائتكم خبر عن 65 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه بهدف زيزو أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الزمالك علي تقدمه امام انبي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، بعد مرور 65 دقيقة.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب انبي لاحراز هدف التعادل، الا ان دفاع الزمالك كان لهجمات انبي بالمرصاد.

في المقابل اعتمد فريق الزمالك علي دفاع المنطقة امام المرمي لامتصاص حماس بداية الشوط الثاني للاعبي انبي.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وانبي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وكان الزمالك كان الأخطر والأكثر استحواذا علي الكرة، وشن لاعبوه العديد من الهجمات المتنوعة، في المقابل التزم انبي بالدفاع مع اغلاق مساحات اللعب من منتصف الملعب امام مهاجمي الزمالك.

عاب لاعبو انبي اعتمادهم علي الخشونة لايقاف خطورة لاعبي الزمالك، خاصة ان لاعبي انبي لم يتمكنوا من مجاراة الزمالك في السرعات ونقل الهجمات من الدفاع للهجوم، ولم يشهد مرمي الزمالك أي هجمات خطيرة من فريق انبي علي مدار الشوط.

ولم تشهد الربع ساعة الاولي أي خطورة علي مرمي الفريقين بسبب حالة الخوف التي سيطرت علي الفريقين خوفا من استقبال اهداف في بادية المباراة.

ونشط الزمالك بعد مرور 15 دقيقة وسيطر لاعبوه علي منطقة وسط الملعب مع شن العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق اشرف بن شرقي وسيف الجزيري واحمد سيد زيزو، ولكن دفاع انبي وحارس مرماه كانوا بالمرصاد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل انبي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال

خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر

خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.