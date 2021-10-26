الارشيف / اخبار الرياضه

اليمن تحقق بطولة الكرة القدم الخماسية للاتحاد الشباب العربى على حساب مصر .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تحقق بطولة الكرة القدم الخماسية للاتحاد الشباب العربى على حساب مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب اليمن الفوز على المنتخب المصرى بنتيجة 5/3 في المباراة النهائية لكأس اتحاد الشباب العربى لكرة القدم الخماسية والتي أقيمت على ملاعب المحروسة ضمن فعاليات تطوير العمل العربى المشترك و التي شارك بها 5 دول عربية .

وجاء الترتيب كالتالى منتخب اليمن في المركز الأول والمنتخب المصرى بالمركز الثانى و منتخب سوريا في المركز الثالث و المنتخب السودانى في المركز الرابع و المركز الخامس منتخب فلسطين .

وحصد مصطفى القتال لاعب منتخب سوريا أفضل لاعب في البطولة بينما حصد محمد الحضرى حارس مرمى منتخب مصر جائزة أفضل حارس مرمى فى البطولة .

وحرص عبد العزيز عبد الشافى نجم فريق الاهلى الأسبق على التواجد وتسليم كأس البطولة للمنتخب اليمنى عقب حصد البطولة و رئيس مجلس إدارة الإتحاد على محمد القحيف و هانى فوزى إبراهيم مستشار قطاع بالاتحاد العربى .

WhatsApp Image 2021-10-25 at 8.29.49 PM

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-10-25 at 8.29.16 PM

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-10-25 at 8.13.12 PM

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-10-25 at 8.12.27 PM

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا