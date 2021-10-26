شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على إنبي بهدف زيزو من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بتقدم الزمالك بهدف نظيف، في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الأولى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

الزمالك كان الأخطر والأكثر استحواذا على الكرة، وشن لاعبوه العديد من الهجمات المتنوعة، في المقابل التزم انبي بالدفاع مع اغلاق مساحات اللعب من منتصف الملعب امام مهاجمي الزمالك.

عاب لاعبو انبي اعتمادهم علي الخشونة لايقاف خطورة لاعبي الزمالك، خاصة ان لاعبي انبي لم يتمكنوا من مجاراة الزمالك في السرعات ونقل الهجمات من الدفاع للهجوم، ولم يشهد مرمي الزمالك أي هجمات خطيرة من فريق انبي علي مدار الشوط.

ولم تشهد الربع ساعة الاولي أي خطورة علي مرمي الفريقين بسبب حالة الخوف التي سيطرت علي الفريقين خوفا من استقبال اهداف في بادية المباراة.

ونشط الزمالك بعد مرور 15 دقيقة وسيطر لاعبوه علي منطقة وسط الملعب مع شن العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق اشرف بن شرقي وسيف الجزيري واحمد سيد زيزو، ولكن دفاع انبي وحارس مرماه كانوا بالمرصاد.

وحصل اوباما علي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع يتصدى لها احمد سيد زيزو محرزا هدف التقدم في اللحظات الاخيرة معلنا تقدم الزمالك بهدف نظيف في الشوط الاول.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل انبي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال

خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر

خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.



مباراة الزمالك وإنبي (1)



مباراة الزمالك وإنبي (2)



مباراة الزمالك وإنبي (3)



مباراة الزمالك وإنبي (4)