شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل لـ24 مباراة متتالية بدون هزيمة بعد الفوز على إنبى بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 24 دون هزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الماضي، بنتيجة 2/1، في 18 أبريل الماضي أي منذ 191 يوماً.

ونجح الزمالك في تحقيق سلسلة 24 مباراة بلا هزيمة بشكل متتالي في مختلف البطولات، سواء في الدوري العام أو كأس مصر أو النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه، أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رضاه عن الأداء والنتيجة التي حققها الفريق الأبيض أمام إنبي قائلا: "نستاهل الفوز لاننا كنا الافضل رغم ضيق الملعب وصعوبة المباراة".

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرضية الملعب سبب كبير في اهدار الفرص، وسعيد بعودة مصطفي فتحي واضافة قوية للهجوم".

وبالرد علي تأثر أشرف بن شرقي بالتجديد وتراجع مستواه قال كارتيرون: "مش هقدر احكم علي مستواه بشكل عام من المباراة الحالية قد يكون مستواه متراجع حاليا لكن لا يمكن نسيان انه احرز هدفين في اخر مباراتين في البطولة الافريقية".

وواصل المدير الفني للزمالك: "يوسف اوباما يجيد اللعب في العديد من المراكز وكنت حريص علي وضع مصطفي فتحي في مركز 10، وبعد عودة سيسيه سنحدد هل سيتم الاعتماد عليه فى مركز المهاجم أم مركز صانع اللعب".