شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة تمرد لاعبى المصرى.. والفريق يخوض مرانه استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة تمرد لاعبو المصري البورسعيدي وخاض اللاعبون المران الأساسي مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من الدوري والتي تجمعه بغزل المحلة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد برج العرب.

وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعبين الذين تمردوا بالأمس وغابوا عن تدريبات الفريق للضغط على الإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتاخرة .

كان الجهاز الفني للمصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى قد فوجئ بتمرد عدد من اللاعبين ورفضهم النزول لأداء التدريبات للضغط على الإدارة من أجل الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية وهو ما رفضته الإدارة وطالبت عبد الحليم على مدير الكرة بتقديم مذكرة رسمية بما حدث لتوقيع العقوبة المقررة على هؤلاء اللاعبين.

وعلى الفور قامت الإدارة اليوم بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مع توجيه إنذار شديد اللهجة لجميع اللاعبين في حالة العصيان مرة أخرى بفسخ التعاقد مع أي لاعب والإستغناء عنه خلال أقرب فترة إنتقالات في إطار السياسة التي ينتهجها النادى خلال الوقت الحالي .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة غزل المحلة بعد غدا الخميس باستاد برج العرب فى الجولة الاولى من مسابقة الدورى .



مران المصرى (1)



مران المصرى (2)



مران المصرى (3)