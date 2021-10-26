سلة الأهلي تفوز على القناة 79-61 فى دورى المرتبط

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سلة الأهلي رجال فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القناة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في الفوز بنتيجة 79-61.

ونجح فريق 18 سنة بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره فريق القناة بنتيجة 76-33، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لمواجهة القناة في دور الستة عشر، بعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرًا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.

وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.