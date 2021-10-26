شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : ركلة جزاء "مثيرة للجدل" لصالح الزمالك ضد إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * إنبي

المسابقة : بطولة الدوري المصري( الأسبوع الأول )

الملعب : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود ناجي

المساعد الأول : هاني عبدالفتاح

المساعد الثاني : محمد محمود لطفي

الحكم الرابع : سامح حسين

حكام ال : VAR: حسام عزب ، مصطفي عثمان

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود ناجي

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات المتوسطة المستوي لم يتمكن حكم المباراة من السيطرة علي أحداث وسير المباراة نتيجة الأخطاء التحكيمية المتكررة داخل وخارج مناطق الجزاء والاعتراضات من كلا اللاعبين وكانت أهم الأحداث كالأتي :

الحالة الأولي: في الدقيقة 13 من الشوط الأول ومطالبة من لاعب الزمالك زيزو بركلة جزاء نتيجة التنافس العادل الحكم يشير باستمرار اللعب ولم يحتسب ركلة جزاء والقرار صحيح .

الحالة الثانية : في الدقيقة 50 من الشوط الأول يحتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لصالح لاعب الزمالك اوباما عندما سقط علي ارضية ميدان اللعب دون ارتكاب أي مخالفة من مدافع انبي وسقوط اللعب كان مصنوع ، وكان يجب علي حكم الVAR التدخل باستدعاء الحكم ليشاهد بنفسه المخالفة ويأخذ القرار الصحيح وهذا لم يحدث .

الحالة الثالثة : في الدقيقة 61 من الشوط الثاني يشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمود علاء والذي اعترض علي القرار بشكل غير لائق وكان يجب علي الحكم اتخاذ قرار باشهار البطاقة الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء .

عنصر اللياقةا لبدنية والتمركز : لم يقدم الحكم المطلوب منه من حيث التوقع والقراءة الجيدة لاسلوب وطرق لعب الفريقين وكيفية التواجد الصحيح في الأحداث المهمة داخل مناطق الجزاء .

عنصر العقوبات الأنضباطية : أنذر الحكم كلا من مروان داود ، مصطفي شلبي في الدقائق 28 ، 31 كما أنذر محمود عباء لاعب الزمالك في الدقيقة 61 نتيجة المسك واعتراض من اللاعب علي قرار الانذار ، وكان يجب انذار كلا من طارق حامد لتعطيل الهجوم الواعد .

المساعد الأول : لاتوجد اختبارات مهمة لحالات التسلل .

المساعد الثاني : اشار علي حالة التسلل في الدقائق 29 ، 50 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : كان يجب التدخل من حكم الVAR باستدعاء الحكم في ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 50 لصالح الزمالك وذلك لعدم وجود مخالفة ركلة الجزاء .