شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء وظهور أول لبيرسي تاو ودخول معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الدراويش.
أدى وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى مرانا بدنيا منفردا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة.
خاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي جلسة تدريبات في "الجيم" قبل إنطلاق المران الجماعي على التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في إنطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.
عقد بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جلسة خاصة مع مدافعي الفريق قبل إنطلاق منافسات الفريق في بطولة الدوري أمام الأاسماعيلي غداً ، وتحدث موسيماني مع خط دفاع الأهلي عن بعض النصائح والتعليمات الفنية خلال بطولة الدوري.