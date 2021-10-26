اخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء وظهور أول لبيرسي تاو ودخول معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الدراويش.

أدى وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى مرانا بدنيا منفردا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.