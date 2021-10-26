الارشيف / اخبار الرياضه

اخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء وظهور أول لبيرسي تاو ودخول معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الدراويش.

 

أدى وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى مرانا بدنيا منفردا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

 

 

 

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

 

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة. 

 

 

خاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي جلسة تدريبات في "الجيم" قبل إنطلاق المران الجماعي على التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في إنطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

 

عقد بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة

 

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جلسة خاصة مع مدافعي الفريق قبل إنطلاق منافسات الفريق في بطولة الدوري أمام الأاسماعيلي غداً ، وتحدث موسيماني مع خط دفاع الأهلي عن بعض النصائح والتعليمات الفنية خلال بطولة الدوري.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا