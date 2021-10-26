شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم نسائى بالدورى المصرى: سأبذل كل طاقتى للخروج بصورة تليق بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت شاهندة المغربى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أنها تبلغ من العمر 29 عاماً، وستبذل كل طاقتها من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بالمرأة المصرية ودورها الريادى في المجتمع.
وخطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى، الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.
وظهرت شاهندة المغربى كحكم رابع خلال المباراة، التي فاز بها المقاولون العرب على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للا شىء أحرزه النيجيرى جون أوكلى فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.