أول حكم نسائى بالدورى المصرى: سأبذل كل طاقتى للخروج بصورة تليق بالمرأة

القاهرة - سامية سيد - قالت شاهندة المغربى، أول حكم بالدورى المصرى الممتاز، إنها كانت لاعبة كرة قدم، في عدة أندية مصرية، ونظراً لحبها الشديد للمجال الكروى قررت أن تكمل مشاورها في ذلك، معربة عن سعادتها تجاه أنها أول حكم نسائى بالدورى، كونه كان حلماً لها ساعدها في تحقيقه أسرتها.

وأضافت شاهندة المغربى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أنها تبلغ من العمر 29 عاماً، وستبذل كل طاقتها من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بالمرأة المصرية ودورها الريادى في المجتمع.

وخطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى، الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.