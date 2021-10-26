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حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها دخول بيرسى تاو وميكسونى لقائمة الأهلى أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الخميس فى الدورى

شاهندة المغربى تخطف الأجواء فى الظهور الأول للعنصر النسائى بالدورى

خطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى، الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

 

 

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