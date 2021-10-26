شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها دخول بيرسى تاو وميكسونى لقائمة الأهلى أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الخميس فى الدورى

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