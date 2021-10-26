مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية على تفقد المقر الذي سيتم فيه إجراء انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى الجديد “حديقة رضا” والمقرر انعقادها 31 أكتوبر الجارى.

وقام المسئولون بمتابعة مدى جاهزية المقر لاستقبال الانتخابات بجانب الأماكن التى سيتم فيها الاقتراع ومقاعد استقبال أعضاء الجمعية العمومية من أجل تحقيق عامل التنظيم لكافة الحضور وتيسير العملية الانتخابية للناخبين.

شهد الجولة التفقدية سامى عبد الحليم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد المرشدى مدير الهيئات الرياضية بالمديرية وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلي.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلى الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة نحو 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.

وترشح على مقاعد الرئيس في انتخابات الإسماعيلي المقبلة 4 مرشحين هم الدكتور هشام عنانى، المهندس يحيى الكومى، المهندس نصر أبو الحسن، علي غيط.

وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كل من سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد، وعلى منصب أمين الصندوق، ترشح مصطفى شلة، حاتم حجازي.

وفي منصب العضوية ترشح كل من عمرو زكى، عاطف زايد، مدحت الحوفى، هشام درويش، أحمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، وليد شعيب، صالح الشامي، كمال حمودة، أحمد محمد عبد السميع. وفي العضوية تحت السن، حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي