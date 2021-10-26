شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أرضية ملعب بتروسبورت سبب أساسى فى إهدار الفرص أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رضاه عن الأداء والنتيجة التي حققها الفريق الأبيض أمام إنبي قائلا: "نستاهل الفوز لاننا كنا الافضل رغم ضيق الملعب وصعوبة المباراة".

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرضية الملعب سبب كبير في اهدار الفرص، وسعيد بعودة مصطفي فتحي واضافة قوية للهجوم".

وبالرد علي تاثر أشرف بن شرقي بالتجديد وتراجع مستواه قال كارتيرون: "مش هقدر احكم علي مستواه بشكل عام من المباراة الحالية قد يكون مستواه متراجع حاليا لكن لا يمكن نسيان انه احرز هدفين في اخر مباراتين في البطولة الافريقية".

وواصل المدير الفني للزمالك: "يوسف اوباما يجيد اللعب في العديد من المراكز وكنت حريص علي وضع مصطفي فتحي في مركز 10، وبعد عودة سيسيه سنحدد هل سيتم الاعتماد عليه فى مركز المهاجم أم مركز صانع اللعب".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.