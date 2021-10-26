شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، 3 مباريات في اليوم الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بمواجهات المقاولون مع إيسترن كومبانى، والجونة وسيراميكا، الزمالك وإنبى.

وشهدت مباريات اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 أهداف فقط على عكس مباريات اليوم الأول التي شهدت 12 هدفا في بداية نارية للدورى، سجل منها الصفقات الجديدة هدفين عن طريق النيجيري جون أوكلى للمقاولون وخالد قمر للجونة.

وجاءت نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء كالتالى..

المقاولون 1 / 0 ايسترن كومبانى

حقق المقاولون العرب الفوز على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشىء أحرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

جاء الهدف من كرة هات وخد بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على إثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى.

الجونة 1 /1 سيراميكا

تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.

الزمالك 2 / 0 إنبى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك احمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.