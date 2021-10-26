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فيديو .. طارق حامد يتولى ربط " حذاء " زيزو أثناء مباراة إنبى

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القاهرة - سامية سيد - قام طارق حامد لاعب فريق الزمالك بمساعدة زميلة أحمد سيد " زيزو " بربط الحذاء الخاص به في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و التي تقام على ملعب بتروسبورت .

وجاء تشكيل الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون كالتالى :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي - ابراهيم يحيي - محمد إسماعيل – محمد مرسي - مصطفي شلبي

خط الوسط: مروان داوود – صلاح ريكو - مصطفي شكشك

خط الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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