شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وإنبى فى الجولة الأولى من الدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط بعد الفوز علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الاولي من الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وانبي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وكان الزمالك كان الأخطر والأكثر استحواذا علي الكرة، وشن لاعبوه العديد من الهجمات المتنوعة، في المقابل التزم انبي بالدفاع مع اغلاق مساحات اللعب من منتصف الملعب امام مهاجمي الزمالك.

عاب لاعبو انبي اعتمادهم علي الخشونة لايقاف خطورة لاعبي الزمالك، خاصة ان لاعبي انبي لم يتمكنوا من مجاراة الزمالك في السرعات ونقل الهجمات من الدفاع للهجوم، ولم يشهد مرمي الزمالك أي هجمات خطيرة من فريق انبي علي مدار الشوط.

ولم تشهد الربع ساعة الاولي أي خطورة علي مرمي الفريقين بسبب حالة الخوف التي سيطرت علي الفريقين خوفا من استقبال اهداف في بادية المباراة.

ونشط الزمالك بعد مرور 15 دقيقة وسيطر لاعبوه علي منطقة وسط الملعب مع شن العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق اشرف بن شرقي وسيف الجزيري واحمد سيد زيزو، ولكن دفاع انبي وحارس مرماه كانوا بالمرصاد.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب انبي لاحراز هدف التعادل، الا ان دفاع الزمالك كان لهجمات انبي بالمرصاد.

في المقابل اعتمد فريق الزمالك علي دفاع المنطقة امام المرمي لامتصاص حماس بداية الشوط الثاني للاعبي انبي.

لاعبو الزمالك اجادوا طوال الشوط الثاني وكانوا ملتزمين بالفكر التكتيكي للفرنسي كارتيرون، حيث صنع كارتيرون توازن بين الدفاع والهجوم خوفا من احراز انبي هدف التعادل.

وقام كارتيرون باجراء تبديلين بنزول مصطفي فتحي وعمر السعيد بدلا من سيف الجزيري وامام عاشور، لينشط الزمالك مرة أخرى ويعود للسيطرة علي احداث المباراة.

الدقيقة 85 تشهد احراز عمر السعيد البديل المميز هدف الزمالك الثاني وهدفه الأول في الموسم الحالي عقب العودة من الإعارة، من رأسية رائعة .

يحاول لاعبو انبي احراز اهداف حفظ ماء الوجه والعودة للقاء الا ان هجماتهم تنتهي بالفشل ليحصد الزمالك اول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي اللقب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل انبي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال

خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر

خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.