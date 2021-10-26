بمشاركة النني.. أرسنال يعبر ليدز بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي أرسنال الإنجليزي، تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس كاراباو، عقب انتصاره على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة في ثمن نهائي البطولة.

وشارك النجم المصري محمد النني أساسياً مع أرسنال خلال اللقاء، قبل أن يغادر بديلاً في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وسجل كالوم تشامبرز مدافع أرسنال الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 55 من من زمن اللقاء.

وأضاف إيدي نيكيتياه الهدف الثاني لفريق المدفعجية في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وينتظر أرسنال منافسه في دور الـ8 عندما تُجرى قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو.