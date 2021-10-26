كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. والدوري سيكون صعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز في لقاء إنبي في افتتاح مبارياته بالنسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز، موضحا أن الفريق يستحق الفوز.

وحقق الزمالك فوزا على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، ليقتنص الأبيض أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريقه سيطر على مجريات الأمور وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له، في ظل غياب التركيز في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة.

وعلّق على إهدار اللاعبين للفرص، موضحا أن ملعب بتروسبورت لم يساعد اللاعبين خاصة في اللمسة الأخيرة.

وأشاد كارتيرون بدور مصطفى فتحي لاعب الفريق، موضحا أنه ساعد في زيادة القوة الهجومية للفريق مع عمر السعيد ومحمد أوناجم.

وأكد كارتيرون أن أشرف بنشرقي من العناصر المهمة بالفريق وسجل في مباراتي توسكر، وشدد على أن عدم تسجيله في مباراة اليوم لا يعني أن مستواه متذبذب.

وعلق المدير الفني على كثرة اللاعبين في مركز الجناح الأيمن قائلا :" أوناجم يلعب في الجناح الأيمن والأيسر ولكنه يجيد أكثر في الجبهة اليمنى، والفريق لديه بدائل قوية في خط الهجوم وأصبح لدينا خطين للهجوم، وهذا يعطي الفريق دفعة قوية في الهجوم".

وأوضح أن الزمالك يحتاج كل اللاعبين للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وشدد على أن الاعتماد على أوباما في خط الوسط ليس جديد عليه، وسبق وأن شارك في نفس المركز، مضيفا أنه ينتظر عودة سيسيه من الإصابة للوقوف على مستواه.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك"، أتم كارتيرون قائلا: "الدوري هذا الموسم سيكون صعبا للغاية في ظل تواجد فاركو وفيوتشر اللذان كونا فريقان قويان، بجانب المنافسين وهما الأهلي وبيراميدز، بالإضافة إلى طلائع الجيش الذي فاز ببطولة السوبر المصري، لديهم مدرب جيد ومباراتنا أمامهم ستكون قوية".".