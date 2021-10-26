طولان: هل نحن في امتداد للموسم الماضي؟!.. ضربة جزاء الزمالك من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أن فريقه تعرض للظلم خلال المواجهة التي جمعته مع الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأشار طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الظلم الذي يتعرض له فريقه أصبح مبالغ فيه، مؤكدًا أن القرارات التحكيمية أهدرت عليه 17 نقطة في الموسم الماضي.

وقال طولان: "إنبي كان الأكثر وصولًا للمرمى في اللقاء، أضعنا فرصتين على الأقل في الشوط الأول، وخلال النصف الثاني أهدرنا أيضًا الكثير من الأهداف".

وأكمل: "أتقدم بالتحية للاعبي إنبي على الرغم من الهدف الأول الظالم للزمالك، لكن ثاني الأهداف كان خطأ في المراقبة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "احتسبت ضربة جزاء للزمالك من وحي الخيال، وأتعجب من عدم تدخل حكم الفيديو المساعد".

وأردف: "اللي مالوش ضهر بينضرب على بطنه، ما يحدث كثير للغاية، هل نحن في امتداد للموسم الماضي أم ماذا؟!".

واختتم: "ظُلمنا في الموسم الماضي كثير جدًا، على الأقل في 17 نقطة كانت من حقنا، أتحدث هنا عن فريقي".