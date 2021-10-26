تحديد حكم مباراة أنجولا ومصر في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة أنجولا ومصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم 12 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وتكون الطاقم من: نجامبو ندالا حكم ساحة، سافاري كابيني مساعد أول، دياسيوا دادي مساعد ثان، ومالالا كابنجا حكما رابعا.

كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبًا للمباراة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الليبي بـ6 نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأنجولا في ذيل المجموعة بـ3 نقاط.