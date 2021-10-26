بالفيديو.. زيزو يفتتح أهداف الزمالك في الموسم الجديد من علامة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أهداف فريقه في النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز التي يحمل لقبها بعد زيارة شباك إنبي في الجولة الأولى للمسابقة، الثلاثاء.

وحصل يوسف أوباما على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليترجمها زيزو بتسديدة قوية في شباك الحارس محمود جاد ويتقدم الزمالك بهدف.

وكان الزمالك أحرز لقب الدوري المصري في الموسم الماضي 2020/2021 بعد تفوقه على أقرب ملاحقيه الأهلي بفارق أربع نقاط.

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب الدوري للمرة رقم 13 في تاريخه، ويسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، ليعيد الإنجاز الذي حققه آخر مرة موسمي 2002-2003 و2003-2004.