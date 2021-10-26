الارشيف / اخبار الرياضه

الصفقات الجديدة تزين قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء في قمة الجولة الافتتاحية لمسابقة الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

ويتولى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة بالإسماعيلي، مهمة القيادة الفنية للدراويش أمام الأهلي في ظل غياب المدير الفني طلعت يوسف بسبب إصابته بفيروس .

ويغيب عبدالرحمن مجدي عن قائمة الإسماعيلي بداعي الإيقاف من قبل اتحاد الكرة في أحداث المنتخب الأولمبي.

وشهدت قائمة الإسماعيلي تواجد الصفقات الجديدة وعلى رأسها الزامبي جاستن شونجا ضمن 22 لاعبا:

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، عصام صبحي، عبدالله جمعة، محمد دسوقي، أحمد عيد.

الوسط: عماد حمدي، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، محمد مخلوف، محمود دونجا.

الهجوم: شكري نجيب، بينسون شيلونجو، جاستون شونجا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا