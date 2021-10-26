الصفقات الجديدة تزين قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء في قمة الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

ويتولى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة بالإسماعيلي، مهمة القيادة الفنية للدراويش أمام الأهلي في ظل غياب المدير الفني طلعت يوسف بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويغيب عبدالرحمن مجدي عن قائمة الإسماعيلي بداعي الإيقاف من قبل اتحاد الكرة في أحداث المنتخب الأولمبي.

وشهدت قائمة الإسماعيلي تواجد الصفقات الجديدة وعلى رأسها الزامبي جاستن شونجا ضمن 22 لاعبا:

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، عصام صبحي، عبدالله جمعة، محمد دسوقي، أحمد عيد.

الوسط: عماد حمدي، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، محمد مخلوف، محمود دونجا.

الهجوم: شكري نجيب، بينسون شيلونجو، جاستون شونجا.