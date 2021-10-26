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"شائعة سخيفة".. مدير تحرير برنامجه لمصراوي: لا صحة لوفاة مدحت شلبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف، بسام أبوبكر مدير تحرير برنامج "يا مساء أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أن شائعة وفاته سخيفة، مشيرا إلى أنه يستعد لبرنامجه بشكل طبيعي.

وقال أبو بكر في تصريحات لمصراوي: "مدحت شلبي بصحة جيدة وهو في طريقه لمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل الظهور عبر برنامجه بشكل طبيعي، خبر وفاته شائعة سخيفة".

وأضاف: "تواصلت معه لأنه في الطريق وأخطرته بما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخطرني بأنه تلقى العديد من المكالمات للاطمئنان على صحته".

وأتم أبو بكر قائلا: "مدحت شلبي يستعد الآن للظهور عبر برنامجه مساء اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي، وعلى الجميع تحري الدقة".

وكانت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خبر يشير لوفاة مدحت شلبي.

يُذكر أن بعض الإعلاميين ومسؤولي كرة القدم قد أشاروا إلى أنه قد تم اختراق حساباتهم الشخصية في الفترة الأخيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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