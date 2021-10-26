ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم..الزمالك يُشارك البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في اليوم الثاني من الجولة الأولى والتي ستختتم يوم غد الاربعاء بلقاء القمة بين الأهلي والاسماعيلي على ملعب برج العرب.

نجح حامل اللقب «الزمالك» في مشاركة البنك الأهلي والمقاولون العرب وفيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفضل الفوز الذي حققه أمام إنبي بهدفين دون رد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتصدر البنك الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق هدف عن الزمالك الثاني، وبفارق هدفين عن المقاولون العرب وفيوتشر.

وفاز البنك الأهلي بنتيجة عريضة على طلائع الجيش في اليوم الافتتاحي للدوري، قوامها 3 أهداف دون رد، من بينهم ثنائية للاعب البديل «محمد هلال» في الدقيقتين 80 و96.

وواجه الزمالك صعوبات حقيقية من أجل هز شباك إنبي، حيث انتظر حتى الدقيقة السابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول ليُسجل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها «أحمد سيد زيزو».

ولم يُسهل الهدف المأمورية على لاعبي الزمالك كما اعتقدوا، ليتدخل باتريس كارتيرون بإجراء تغيير مؤثر في الدقيقة 64 حين سحب سيف الدين الجزيري لإشراك عمر السعيد الذي تكفل بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وكان المقاولون العرب انتصر بصعوبة على الشرقية للدخان بهدف يتيم سجله المهاجم النيجيري «جون أوكولي» في الدقيقة 17.

أما فيوتشر المدعوم بأكثر من 12 صفقة جديدة، فقد اكتفى بهدف واحد في مرمى فاركو، أحرزه اللاعب التونسي أيمن الصفاقسي خلال الشوط الثاني.

وسيتوجب على البطل القياسي للدوري المصري «الأهلي» تحقيق فوز عريض على الإسماعيلي إذا ما أراد مصالحة أنصاره وتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي والزمالك.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم