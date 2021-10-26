الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطي في الدوري المغربي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطي في الجولة السابعة من الدوري المغربي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

يستضيف الرجاء نظيره الفتح الرباطي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل اقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي من غريمه التقليدي الوداد.

ويحتل الرجاء المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الوداد، حصدهم النسور الخضر من من الفوز في 5 مباريات، وتعرض لهزيمة واحدة امام نهضة بركان في الجولة قبل الماضية.

على الجانب الآخر، يُعاني الفتح الرباطي من سلسة نتائج سلبية في المسابقة حيث يقبع الفريق في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حصدهم من 4 تعادلات، وتلقى هزيمتين، ولم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري المغربي.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والفتح الرباطي في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء والفتح الرباطي في الدوري على القناة المغربية الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عبد الصمد ولد شهيبة”.

الرجاء 1-0 الفتح الرباطي

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء)

البطولة المغربية الاحترافية (الجولة 7)

جارية الآن

الدقيقة 15 | محسن متولي يتقدم للرجاء بالهدف الأول من ركلة جزاء.