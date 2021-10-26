نتيجة مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري..الركلات الثابتة تحسم اللقاء

باسم مرسي مهاجم نادي سيراميكا في مباراة الجونة

نتيجة مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021، والتي استضافها ملعب خالد بشارة في منتجع الجونة، مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

سقط صاحب الضيافة «الجونة» في فخ التعادل مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1/1 في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الكروي الجديد الذي ستلعب منه 3 جولات قبل معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في ختام دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

أصحاب الضيافة «سيراميكا كليوباترا» كانوا السباقين في التسجيل عن طريق اللاعب «سيف تقا» في الدقيقة 36 إثر ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليسرى لمرمى الجونة.

ومن نفس الجهة وإثر ركلة حرة مباشرة أيضًا، استطاع الجونة إدراك هدف التعديل بواسطة المهاجم الجديد للفريق «خالد قمر» في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني (د 48).

وانطلقت مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم أمس الاثنين، حيث فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش 3/صفر، وتعادل سموحة والاتحاد في مباراة مثيرة 4/4 ، فيما فاز الوافد الجديد على الدوري «فيوتشر – كوكاكولا سابقًا» على الوافد الجديد الآخر «فاركو» بنتيجة 1/صفر.

وتم استئناف مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري اليوم الثلاثاء بالمباراة التي فاز فيها المقاولون العرب على الصاعد حديثًا «الشرقية للدخان» بنتيجة 1/صفر.