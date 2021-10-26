اهداف مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري..خالد قمر يفتتح رصيده

شاهد اهداف مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021، والتي استضافها ملعب خالد بشارة في منتجع الجونة، مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

تعادل الجونة مع ضيفه سيراميكا كليوباترا 1/1 في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الكروي الجديد الذي ستلعب منه 3 جولات قبل معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في ختام دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

تقدم سيراميكا كليوباترا أولاً عن طريق «سيف تقا» في الدقيقة 36 إثر ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليسرى لمرمى الجونة.

ومن نفس الجهة وإثر ركلة حرة مباشرة، استطاع الجونة إدراك هدف التعديل بواسطة المهاجم الجديد للفريق «خالد قمر» في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني (د 48).

وانطلقت مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم أمس الاثنين، حيث فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش 3/صفر، وتعادل سموحة والاتحاد في مباراة مثيرة 4/4 ، فيما فاز الوافد الجديد على الدوري «فيوتشر – كوكاكولا سابقًا» على الوافد الجديد الآخر «فاركو» بنتيجة 1/صفر.

وتم استئناف مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري اليوم الثلاثاء بالمباراة التي فاز فيها المقاولون العرب على الصاعد حديثًا «الشرقية للدخان» بنتيجة 1/صفر.

شاهد فيديو اهداف مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا