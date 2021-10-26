موعد مباراة الكويت وبنجلاديش في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الكويت وبنجلاديش مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات اليوم الأخير من الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يستقبل ملعب جار بمدينة طشقند في اوزبكستان مباراة الكويت وبنجلاديش ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب اوزبكستان والسعودية.

وكان من المقرر إقامة منافسات المجموعة الرابعة في الكويت، غير أنها قدمت اعتذارًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عدم استضافة المباريات لعدم حصول وفد منتخب بنجلاديش على لقاح فيروس كورونا، ليتم نقلها إلى اوزبكستان.

وسيسعى منتخب الكويت الاولمبي إلى تحقيق الانتصار على بنجلاديش وحصد أول 3 نقاط، قبل مواجهته الصعبة في ديربي الخليج أمام السعودية في الجولة الثانية، وبعدها اوزبكستان في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكان آخر ظهور لمنتخب الكويت تحت 23 عاما في بطولة غرب اسيا خلال الشهر الجاري، وفشل في تجاوز دور المجموعات بعدما حصد نقطتين فقط من تعادله مع اليمن وعمان، بينما خسر أمام الأردن التي حصدت الكأس على حساب السعودية.

في المقابل، سيبحث منتخب بنجلاديش عن الظهور المشرف أمام الكويت وايضًا في بقية المباريات نظرًا لصعوبة دخوله في المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى كأس اسيا تحت 23 عاما.

ما هو موعد مباراة الكويت وبنجلاديش في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة الكويت وبنجلاديش في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية والكويت.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبنجلاديش تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة عمان وقيرغيزستان تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.