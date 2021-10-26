اهداف مباراة اليوم بين الزمالك وانبي في الدوري المصري..زيزو يسجل ويصنع

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الزمالك وانبي في الدوري المصري، لحساب الجولة الأولى، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

استهل الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري المصري الممتاز بافوز على انبي بثنائية نظيفة في المباراة التى جمعتهم على ستاد بتروسبورت في الجولة الاولى من المسابقة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل، سجل “أحمد سيد زيزو” من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من ضائع بعد ان وضع الكرة على يمين الحارس محمود جاد.

وخلال الشوط الثاني أضاف البديل “عمر السعيد” الهدف الثاني لمصلحة الزمالك في الدقيقة 86 بعد ان حول عرضية زيزو النموذجية بضربة رأسية داخل الشباك.

وسعي الفارس الابيض في لقاء اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” الى تحقيق الفوز في ضربة البداية من أجل الدفاع عن لقب الدورى المصري الذى توج به للمرة الـ13 الموسم الماضى.

ودخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة عقب تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق توسكر الكيني.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022 انطلق الإثنين، من خلال الفوز الذي حققه البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وتستأنف مباريات الدوري المصري غدا الأربعاء بمواجهتين تجمع الأولى بين بيراميدز والمقاصة، فيما يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي.

انطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك وانبي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، ونقل بث مباشر المباراة على قناة اون تايم سبورت (1) بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الزمالك وانبي في الدوري المصري