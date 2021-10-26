موعد مباراة عمان وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان وقيرغيزستان مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يستضيف ملعب نادي الفجيرة بالإمارات مباراة عمان وقيرغيزستان الهامة والحاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، التي تضم منتخب الامارات والهند.

وتلقى المنتخب العماني تحت 23 عاما صدمة قوية في الجولة الافتتاحية بخسارته أمام الهند بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي 24 أكتوبر 2021.

وسيبحث منتخب عمان الاولمبي عن تحقيق الفوز الأول أمام قيرغيزستان من أجل إحياء آماله بالتأهل إلى بطولة كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

على الجهة المقابلة، حقق منتخب قيرغيزستان المفاجئة في الجولة الأولى وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الإمارات بنتيجة (2-1) بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد حتى الدقيقة (77).

ويأمل منتخب قيرغيزستان الاولمبي الخروج بنتيجة إيجابية من أمام عمان من أجل الحفاظ على حلم التأهل إلى كأس اسيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه حتى الجولة الأخيرة حين يواجه الهند.

ما هو موعد مباراة عمان وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة عمان وقيرغيزستان في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان وقيرغيزستان تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة عمان وقيرغيزستان تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.