نتيجة مباراة المصنعة والاتحاد في الدوري العماني عمانتل..هدف قاتل للسعدي!

نتيجة مباراة المصنعة والاتحاد في الدوري العماني 2021

نتيجة مباراة المصنعة والاتحاد في الدوري العماني عمانتل، التي أقيمت على ملعب السعادة مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

عمق حمود السعدي من جراح فريق الاتحاد في مستهل مشواره بمنافسات الدوري العماني عمانتل موسم 2022/2021، بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 71، تسبب في تراجع الفريق للمركز ال12 بفارق الأهداف عن مسقط المتذيل.

وخسر الاتحاد مباراته السابقة أمام السويق بهدفين دون رد، قبل التعادل في الجولة الافتتاحية من الدوري بنتيجة 2/2 أمام الرستاق.

بينما صعد المصنعة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العماني برصيد 6 نقطة، ليواصل التعافي من الهزيمة التي مُني بها في الافتتاح أمام النهضة.

ويُعد هذا الفوز هو السادس لفريق المصنعة أمام الاتحاد منذ مباراتهما معًا في دور مجموعات بطولة كأس جلالة السلطان قابوس عام 2005.

ولم يحقق فريق الاتحاد أي فوز على المصنعة في الدوري العماني، وانتهت إحدى المباريات بفوز المصنعة بنتيجة 7/صفر عام 2016، في دوري الدرجة الأولى العماني.