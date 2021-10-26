اهداف مباراة اليوم بين السويق وبهلاء في الدوري العماني عمانتل «الحبسي يُصعق أبناء الباطنة»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين السويق وبهلاء في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

قاد محمد الحبسي فريق بهلاء إلى تحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم بالدوري العماني عمانتل 2021/2022، وذلك على حساب ضيفه السويق بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الشبابي بنزوى.

وكان فريق بهلاء قد حقق فوزه الأول على نادي عمان في الجولة الافتتاحية بهدفٍ دون رد، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى على يد الرستاق في الجولة الثانية بنتيجة (2-0).

في المقابل، تعد خسارة السويق اليوم هي الأولى له في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز في الجولة الماضية على الاتحاد، وتعادل في الأولى مع صحار.

ودخل بهلاء مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: عمر جمعة، عبدالله سليمان، محمد ضحي، احمد جمعة، يونس دهيم، بولو ولفريد، والي ايدير، جلارد بروجيس، ايمن ابراهيم، حسني مبارك، محمد عيد.

بينما جاءت تشكيلة السويق الاساسية كالآتي: مازن مسعود، احمد الخميسي، محمود المشيفري، يوسف السعدي، عبدالمعين المرزوقي، ايمن البريكي، عمر الفزاري، ويلمرسون برايا، احمد كانو، احمد السيابي، عصام الصبحي.

واحرز محمد الحبسي هدف المباراة الوحيد لنادي بهلاء في الدقيقة (89)، بعدما استغل تمريرة بالخطأ من لاعب السويق واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يتلاعب بالمدافع ويسدد كرة فشل مازن مسعود في التعامل معها لتسكن شباكه.

وبهذا الانتصار، رفع بهلاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل، بينما تجمد رصيد السويق عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع.

اهداف مباراة اليوم بين السويق وبهلاء في الدوري العماني عمانتل

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