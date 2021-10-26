اهداف مباراة اليوم بين السد وأم صلال في الدوري القطري QNB «ريمونتادا سداوية»

شاهد فيديو اهداف مباراة السد وأم صلال في الجولة السابعة ببطولة الدوري القطري QNB «دوري نجوم قطر»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

قلب نادي السد الطاولة على مستضيفه أم صلال ونجح في انتزاع الفوز بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الوكرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري القطري QNB.

وباغت فريق أم صلال الضيوف بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر ياسين البخيت، حينما تلقى تمريرة على الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء روضها بيسراه وتلاعب بالمدافع بمهارة قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك الداخلية.

ولم يتأخر رد نادي السد كثيرًا، فعند الدقيقة (13)، أدرك النجم القطري أكرم عفيف هدف التعادل بعدما قابل تمريرة سانتي كازورلا من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة استقرت داخل مرمى أم صلال.

ورد أكرم عفيف هدية سانتي كازورلا حين مرر له كرة مشابهة للقطة الهدف الأول سددها النجم الإسباني بقوة لتمر من بين أقدام الحارس وتسكن شباكه لتعلن تقدم عيال الذيب بالهدف الثاني في الدقيقة (29).

وسجل النجم الغاني آندري أيو الهدف الثالث للسد بعد انطلاقة الشوط الثاني بقليل، وبالتحديد في الدقيقة (48)، حنيما تلقى تمريرة في عمق الدفاع سددها أرضية لتتهادي داخل الشباك.

وبهذا الانتصار، حقق السد العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري القطري 2021/2022، بـ7 انتصارات من أول 7 جولات، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه الدحيل.

في المقابل، تعتبر هزيمة اليوم هي الثانية لنادي أم صلال هذا الموسم بعد خسارته أمام الغرافة في الجولة الرابعة، ليصبح دون انتصار حتى الآن، ويمتلك في رصيده 5 نقاط في المركز التاسع، جمعها من 5 تعادلات.

اهداف مباراة اليوم بين السد وأم صلال في الدوري القطري QNB

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