اهداف مباراة اليوم بين الرستاق والنصر في الدوري العماني عمانتل

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الرستاق والنصر في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

انتزع نادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري عمانتل بعدما قلب تأخره بهدف امام الرستاق الى فوز 2-1، في المباراة التي جمعتهم على مجمع الرستاق الرياضي.

بهذا الفوز انفرد النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري العماني بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد ان حقق فوزه الثالث على التوالي، في المقابل تجمد رصيد الرستاق عند 4 نقاط في المركز السابع.

أنهى الرستاق الشوط الاول متفوقاً بهدف دون رد، سجله اللاعب “أحمد الغافري” في الدقيقة الثانية مستغلا خروج حارس مرمي النصر الخاطئ وسدد كرة بالقدم اليسري داخل الشباك.

استمرت النتيجة على حالها حتى جاءت الدقيقة 80 والتى شهدت تسجيل النصر هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب “بابا بباسر ديوارا” من جملة فنية رائعة.

ومن هفوة قاتلة من حارس مرمي نادي الرستاق سجل اللاعب “سعيد الرزيقي” هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 87.

كان الرستاق قد تعادل في الجولة الاولى امام الاتحاد 2-2، قبل ان يحقق الفوز في الجولة الثانية امام بهلاء بثنائية بيضاء، بينما حقق نادي النصر فوزين في الجولة الاولى امام نزوي 1-صفر، وفي الجولة الثانية فاز على نادي عمان 3-2.

انطلقت مباراة الرستاق والنصر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت سلطنة عمان، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر الرستاق والنصر على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الرستاق والنصر في الدوري العماني عمانتل