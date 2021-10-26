المقاولون العرب يفتتح الدوري المصري بفوز ثمين على الشرقية للدخان

نادي المقاولون العرب أمام نادي الشرقية للدخان - صور Twitter

فاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وسجل جون أوكولي هدف المباراة الوحيد للمقاولون في الدقيقة 17.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى، بمباراتين اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا، فيما يلعب الزمالك مع ضيفه إنبي.

وكانت منافسات الدوري المصري قد انطلقت أمس الاثنين، حيث شهدت فوز البنك الأهلي على طلائع الجيش 3 / صفر، وتعادل سموحة والاتحاد 4 / 4، وفوز فيوتشر على فاركو 1 / صفر.