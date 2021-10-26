فيديو كافاني يفضح «غيبوبة» سولشاير أثناء مباراة ليفربول!

أظهر فيديو نزول المهاجم الدولي الاوروجوياني «إدينسون كافاني» بدلاً من صانع الألعاب البرتغالي «برونو فيرنانديز» في الدقيقة 62 من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي، حجم المعاناة والأزمة الفنية التي يواجهها مانشستر يونايتد في الوقت الراهن مع المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مُفجعة من ليفربول على ملعب أولد ترافورد بخمسة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي 24 أكتوبر، دفعت الجمهور نحو المُطالبة بضرورة إقالة سولشاير، والاستعانة بمدرب آخر خبير يستطيع الاستفادة من التشكيلة الحالية للفريق والتي تضم أميز نجوم أوروبا.

وشوهد سولشاير على خط التماس في الدقيقة 61 وهو يوجه كافاني ويخبره بأن طريقة لعب الفريق ستتغير بعد نزوله بدلاً من برونو فيرنانديز، حيث سيلعب جنبًا إلى جنب كريستيانو رونالدو في الهجوم، وسيكون الرسم التكتيكي 4-4-2.

واستغرب كافاني مما قاله سولشاير، بما أن لاعب الوسط الفرنسي «بول بوجبا» كان قد طُرد في الدقيقة 60 بعد 15 دقيقة فقط من مشاركته بدلاً من ماسون جرينوود.

وحاول كافاني – لاعب باليرمو ونابولي وباريس سان جيرمان الأسبق – أن يفهم من مساعد سولشاير «إيريك رامسي» ما المقصود بتغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 والفريق منقوص العدد.

وبعد أن فهم كافاني ما المقصود بتغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2، قرر العودة إلى سولشاير لتنبيهه بأن الفريق منقوص العدد بسبب طرد بوجبا وبدأ في الإشارة إليه بيديه لوجود بطاقة حمراء، ومن ثم الإشارة بشكل متعجب للرقم 4.

ورغم انتشار فيديو نقاش كافاني مع سولشاير على خط التماس حول تغيير خطة اللعب لـ 4-4-2 والفريق منقوص العدد أصلاً، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الإبقاء على المدرب النرويجي ومنحه فرصة أخيرة أمام توتنهام.

ولن يلعب مانشستر يونايتد في منتصف هذا الأسبوع ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعدما ودع المسابقة في وقت سابق من الشهر الماضي، وستكون مباراة الفريق القادمة ضد توتنهام يوم 30 أكتوبر الجاري على ملعب وايت هارت لين الجديد ضمن الجولة 10 من الدوري الانجليزي الممتاز.