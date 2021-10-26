الامارات | مدرب ريال مدريد يؤكد تفضيله لاعبين آخرين على هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يؤكد تفضيله لاعبين آخرين على هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأنه يفضل لاعبين آخرين على الجناح البلجيكي إدين هازار. وعانى هازارد من إصابات متكررة منذ انتقاله الى صفوف الفريق الملكي قادمًا من تشلسي الانكليزي مقابل 115 مليون دولار في صيف 2019، ولم يشركه أنشيلوتي إطلاقا خلال مباراة الكلاسيكو التي حسمها فريقه على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في عقر دار الاخير.

وشارك هازارد البالغ من العمر 30 عامًا في أربع مباريات فقط في الدوري المحلي هذا الموسم علمًا أنه عانى أخيرًا من إصابة عضلية.

وأكد انشيلوتي أن هازارد بات متاحًا مجددًا للمشاركة لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بسبب كفاءتهما.

وقال في هذا الصدد "يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الامر. لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الاحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين".

وتابع "الشيء الاهم بالنسبة إلي أنه يملك الحافز للعمل واللعب، يقوم بذلك في الوقت الحالي وستسنح له الفرصة". وكشف أنشيلوتي أن الجناح الويلزي غاريث بايل عاود التمارين بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية ويستطيع اللعب في آخر مباراة لريال المقررة في 6 نوفمبر قبل النافذة الدولية.

وقال "لقد منح الاطباء الضوء الاخضر له لمعاودة التدريبات بعد إجراء الفحوصات اللازمة. بدأ بالتدريبات بشكل فردي وسينضم الى التدريبات الجماعية الاسبوع المقبل. المباراة الوحيدة قبل بدء النافذة الدولية ستكون ضد رايو فايكانو".

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